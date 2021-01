De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die verdacht wordt van een poging tot inbraak in een appartementencomplex in de Staartmeesstraat in Zierikzee.

Meldingen van getuigen die braakgeluiden hoorden kwamen binnen rond 1.00 uur. Een man zou hebben geprobeerd de centrale toegangsdeuren van het appartementencomplex open te breken.

Bij aankomst zagen de agenten dat de deuren inderdaad geforceerd waren. Ze liepen om het pand heen en betrapten een man die probeerde een garagedeur open te krijgen. In de buurt van de man vonden de agenten inbrekerswerktuig.

De verdachte kon zich niet legitimeren en wilde niet vertellen wie hij was. De agenten hebben hem meegenomen naar het politiebureau, waarna hij is overgebracht naar cellencomplex Torentijd. De politie vermoedt dat het gaat om een dertigjarige man uit Amsterdam.