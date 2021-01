De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde gemaakt aan een illegaal feest dat plaatsvond in een bedrijfspand in Terneuzen. Een 27-jarige vrouw werd opgepakt omdat zij zich verzette. Ook zou ze een agent hebben geschopt.

Op de binnenplaats van het pand aan de Axelstraat trokken enkele personen kort na middernacht de aandacht van agenten. Bij het zien van de politie gingen ze het gebouw in, sloten de deuren en schakelden de verlichting uit. Toen de agenten het pand binnengingen, troffen zij tientallen mensen aan die een feest gaven.

Alle feestgangers kregen een boete omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hadden gehouden. Onder de feestgangers waren negen vrouwen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Ze zijn afkomstig uit Terneuzen (twee), Westdorpe, Biervliet, Axel, Sint Jansteen, Zwijndrecht, Dordrecht en Rotterdam. De andere personen waren veertien mannen in de leeftijd van 21 tot 39 jaar oud. Zij zijn afkomstig uit Terneuzen (negen), Capelle aan den IJssel (twee), Zoetermeer, Waddinxveen en Rotterdam. De politie is nog bezig met de verwerking van de gegevens.

De vrouw uit Terneuzen die is opgepakt, gedroeg zich volgens de politie "opruiend". De vrouw werd meegenomen en een nacht vastgezet.