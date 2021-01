De 23-jarige N. R. uit Spijkenisse is vrijdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, een rijontzegging van drie jaar, een boete van 400 euro en nog een week voorwaardelijke celstraf.

De Spijkenissenaar reed eind september het gezondheidscentrum De Keien in Vlissingen binnen. R. en twee vrienden waren op stap geweest, omdat R. niet onder invloed was zat hij achter het stuur van de auto. Een rijbewijs had hij niet.

In Vlissingen reed hij met een snelheid van boven de 100 kilometer per uur over de Nieuwe Vlissingseweg en begon zonder enige aanleiding te slingeren. De auto reed bij de Hermesweg door de berm en belandde tegen en in het gezondheidscentrum. In eerste instantie zei R. niet de bestuurder te zijn geweest, maar daar kwam hij later op terug.

Een van de inzittenden liep breuken en gescheurde pezen op. De auto raakte total loss en een deel van het gebouw werd onbewoonbaar verklaard. Dat hij onder invloed verkeerde achtte de rechtbank niet bewezen.