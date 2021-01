Een internationale organisatie zat achter onder meer het drugslab dat in november 2020 is aangetroffen in een loods op een voormalig boerenbedrijf bij Westdorpe. Dit maakt de politie Amsterdam vrijdag bekend.

Volgens de politie stond deze organisatie onder leiding van een zestigjarige Chileen en een veertigjarige Mexicaan. Een onderzoek over de organisatie is in gang gezet naar aanleiding van een vermeende wapenhandelaar in een eerder politieonderzoek.

In totaal zijn vier drugslabs opgerold door de politie, waaronder één in Westdorpe. Ook in het Overijsselse Vroomshoop, het Gelderse Blaak en het Belgische Poppel zijn er vorig jaar drugslabs gevonden. De vijf verdachten die eind november zijn gearresteerd bij de vondst van het drugslab aan de Kreekdreef bij Westdorpe, kwamen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico.

In totaal zijn 24 verdachten opgepakt, van wie de laatste 9 op 12 januari. Tot de eerste groep verdachten behoren ook twee bewoners van de oude boerderij in Westdorpe. Omdat de verdachten tot voor kort geen contact mochten hebben met de buitenwereld, is hun arrestatie vrijdag pas openbaar gemaakt.

Bij de aanhoudingen zijn onder meer drie vuurwapens, zakken hennep, geldtelmachines en zo'n 70.000 euro in beslag genomen. In de drugslabs werd het zwaar verslavende chrystal meth geproduceerd, een drugssoort waarin Mexicaanse misdaadkartels veel handelen.