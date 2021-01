Een 28-jarige man uit Rotterdam heeft een celstraf van vier jaar gekregen vanwege het doodrijden van een 42-jarige vrouw in Vlissingen op 10 juni 2020. Dat heeft de rechtbank in Middelburg donderdag bepaald. De verdachte wordt door de rechtbank schuldig bevonden omdat hij ten tijde van het ongeluk bezig was met een straatrace.

Het vonnis van de rechtbank is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden eiste. De verdachte is door de rechtbank schuldig gevonden van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood tot gevolg.

Volgens het OM reed de verdachte in een witte Volkswagen Golf met een snelheid van 169 kilometer per uur over de Burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen. Uit getuigenonderzoek is gebleken dat hij een race hield met een andere witte Golf.

Bij het inhalen van deze auto, raakte hij het slachtoffer die op dat moment met haar handbike aan het oversteken was. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd en overleed vier dagen later in het ziekenhuis.

De rechtbank is niet akkoord gegaan met de bewering van het OM dat er sprake was van doodslag, omdat de verdachte heeft geprobeerd een noodstop te maken. Er is volgens de rechtbank geen sprake van opzet omdat K. het slachtoffer raakte met een snelheid van 77 kilometer per uur in een poging om uit te wijken.

De verdachte zou ten tijde van het ongeluk onder invloed zijn geweest van softdrugs, maar omdat hij weigerde mee te werken aan een bloedproef is niet vastgesteld of dat daadwerkelijk zo was.