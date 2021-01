De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Vlissingen vier mannen aangehouden voor het schenden van de avondklok. Een van hen had illegaal vuurwerk bij zich.

De politie kreeg een melding over een groep mannen die met een jerrycan op straat liep. Agenten kwamen hen op het spoor in de Bloemenlaan, maar daar ging de groep uit elkaar.

De politie ging er te voet achteraan, onder meer door brandgangen in de wijk. Uiteindelijk konden vier van de mannen worden aangehouden.

Ze kregen een boete voor het schenden van de avondklok. Een 23-jarige man uit Schiedam had daarnaast illegaal vuurwerk bij zich en zou ook nog geslagen hebben richting een politieagent.

Een achttienjarige Vlissinger kon geen legitimatiebewijs tonen en kreeg ook daarvoor een boete. De andere twee mannen waren Vlissingers van 25 en 19 jaar oud.