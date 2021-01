Middelburgse ondernemers zijn opgelucht dat het dinsdag rustig is gebleven in de stad. Diverse winkeliers hielden de wacht bij hun zaken uit vrees dat de binnenstad het volgende toneel van rellen zou worden, maar die bleven uit.

"Veel ondernemers zitten al in zak en as. Dan hoef je deze ellende er echt niet bij te hebben", zei een van de winkeliers in de Langeviele. Hij zei blij te zijn dat de politie de dreiging serieus had genomen. Er werd vanaf 19.30 uur druk gepatrouilleerd door tientallen politiemensen in de auto, op de motor en op de fiets.

Burgemeester Harald Bergmann gaf aan het begin van de avond een noodbevel af voor de binnenstad. Iedereen die daar niets te zoeken had, werd op de toegangswegen teruggestuurd.

Veel binnenstadbewoners maakten nog wel een wandelingetje door de anders verlaten winkelstraten, soms uit nieuwsgierigheid, maar ook om ondernemers een hart onder de riem te steken. Tegen 21.00 uur was er niemand meer te zien in het centrum, afgezien van politiemensen en een enkeling die zich op weg spoedde naar huis of zijn hond uitliet.

De dertien Zeeuwse burgemeesters hadden aan het einde van dinsdagmiddag in een verklaring laten weten geschrokken te zijn van het geweld in steden als Eindhoven en Amsterdam. "Dit is niet meer demonstreren of je mening laten horen. Dat moet altijd kunnen."

"Maar daar heeft dit niets meer mee te maken. Dit is agressie en geweld tegen de politie. Dit is de straat opgaan met maar één doel: de confrontatie aangaan, om te vernielen en te rellen." Samen met de politie blijven de gemeenten "heel erg alert op signalen dat het ook in Zeeland kan ontvlammen".