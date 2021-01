De Zeeuwse gemeenten staan op scherp om eventuele relschoppers in Zeeland direct aan te pakken. Dat laten de dertien burgemeesters dinsdag weten in een gezamenlijke verklaring.

De burgemeesters zijn geschrokken van het geweld in steden als Eindhoven en Amsterdam. "Dit is niet meer demonstreren, of je mening laten horen. Dat moet altijd kunnen. Maar daar heeft dit niets meer mee te maken. Dit is agressie en geweld tegen de politie. Dit is de straat opgaan met maar één doel: de confrontatie aangaan, om te vernielen en te rellen."



Samen met de politie zijn de gemeenten "heel erg alert op signalen dat het ook in Zeeland kan ontvlammen". Vooral sociale media worden continu in de gaten gehouden, zodat snel kan worden ingegrepen. Ook dinsdag werd op verschillende kanalen opgeroepen om in de avond te verzamelen in Middelburg.

In het centrum van Middelburg timmerden bewoners en ondernemers hun panden dinsdag al dicht met houten platen. In Zeeland is het tot nu toe relatief rustig. Maandag zijn zes Zeeuwen opgepakt voor het oproepen tot rellen. Op het Stadhuisplein in Vlissingen kwamen zo'n honderd mensen samen.