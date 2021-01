De politie heeft gisteravond in de Scheldestraat en op het Stadhuisplein in Vlissingen twee mannen aangehouden. Een 43-jarige man kreeg een bekeuring vanwege het overtreden van de avondklok. Een 25-jarige man kon zich om 20.15 uur niet legitimeren.

De 43-jarige man uit Vlissingen kreeg enkele minuten na 21 uur op het Stadhuisplein een bekeuring. Hij verzette zich en beledigde agenten, waarop hij werd aangehouden.



De 25-jarige Vlissinger in de Schedestraat werd meegenomen, verhoord en is inmiddels vrijgelaten. Van een 21-jarige man uit Vlissingen namen agenten gisteravond een mes in beslag; hij werd niet aangehouden.

Een groep van ongeveer honderd mensen verzamelde zich gisteravond op het Stadhuisplein in Vlissingen. De politie was massaal aanwezig; rond 22.00 uur was het weer rustig op het plein.