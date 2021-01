Personeel van de metaalbedrijven Heerema en Damen in Vlissingen legt donderdag het werk voor 24 uur neer. Dat gebeurt ook bij Fokker in Hoogerheide. Medewerkers staken voor een betere cao, laat FNV Metaal dinsdag weten.

Vorige week begon FNV met een estafette van 24 en 48 uursstakingen door het hele land. De acties gaan de komende weken door. De stakingen zijn geen massabijeenkomsten. Door de pandemie pakt de bond het anders aan. Stakers rijden door een zogeheten 'staakstraat'.

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. FNV-bestuurder Jan Meeder: "Die loonsverhoging zorgt voor vermindering van koopkracht."

Naast loon is er geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. FNV wil ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En voor jongeren wil FNV dat de salarisschaal op leeftijd verdwijnt.