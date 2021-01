Op het Stadhuisplein in Vlissingen zijn maandagavond zo'n honderd mensen, veelal jongeren, samengekomen. Eerder op de dag werd daartoe opgeroepen in verschillende appgroeps. De politie is massaal aanwezig en houdt de situatie in de gaten.

Via sociale media ging een flyer rond om rond 20.00 uur samen te komen op het plein in Vlissingen. De politie was hiervan op de hoogte en was dan ook ruim van tevoren aanwezig. Op dit moment staan er vijf politieauto's op het plein.

Meer agenten zouden achter de hand worden gehouden, maar de situatie is vooralsnog rustig. Wel wordt er vuurwerk afgestoken. Enkele aanwezigen hebben spandoeken bij zich. Ook worden er leuzen gescandeerd. Agenten hebben meerdere mensen aangesproken op samenscholingsgedrag. Ze zijn verzocht om te vertrekken.

De politie rijdt continu rondjes door de stad om de kliekjes mensen in de gaten te houden. Vorige maand liep het nog uit de hand in Vlissingen. Toen werd de deur van het stadhuis opgeblazen.