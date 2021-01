De politie heeft maandag vier jongeren uit Goes aangehouden die worden verdacht van het aanzetten tot rellen door berichten op sociale media te verspreiden. De autoriteiten in Zeeland zijn maandagavond extra alert op eventuele onrust.

De politie kreeg zondagavond en maandag meerdere meldingen van alerte burgers die wezen op verschillende oproepen op sociale media. In deze berichten werd opgeroepen om in Goes te gaan rellen.

In de loop van de dag werden vier mannen, allen afkomstig uit Goes, gearresteerd. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast en worden verhoord.

De politie neemt de zaak hoog op. "Het is ontoelaatbaar dat via sociale media opruiende teksten worden verspreid." De politie doet dan ook een dringend beroep om dit soort berichten te verwijderen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie is ook extra alert op ongeregeldheden. "Via diverse kanten krijgen we informatie dat er in onze eenheid opgeroepen wordt tot rellen. Als je dit van plan bent, hebben we de volgende boodschap: doe dit niet. We treden hard op. Word je gepakt, krijg je een strafblad."