Jongeren hebben in de nacht van zaterdag op zondag tot twee keer toe een pakketautomaat van PostNL met vuurwerk opgeblazen in de Fazantenhof in Middelburg.

Twee keer kreeg de politie een melding over vuurwerkvandalisme bij dezelfde pakketautomaat: eerst om 1.40 uur en daarna om 5.00 uur.

Omwonden zagen "een paar jonge gasten met hoodies" wegrennen. Hoewel de politie vanwege controles op het naleven van de avondklok met meer agenten op straat was, lukte het niet de daders op heterdaad te betrappen, zegt een woordvoerder.

De schade is groot, ook voor mensen die pakketten in de automaat hadden zitten. In het politieonderzoek naar de daders zullen buurtbewoners gehoord worden en camerabeelden bekeken worden.