De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een Poolse man aangehouden die zijn woning niet wilde verlaten bij een brand in een huisvesting voor arbeidsmigranten.

De brandweer en de politie werden rond 4.10 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw aan de Smokkelhoekweg in Kapelle. De brand was ontstaan in een woning voor arbeidsmigranten.

De man, een veertigjarige Pool, weigerde zijn woning te verlaten op bevel van de politie. Nadat hij door de agenten naar buiten was geleid, ging hij opnieuw het gebouw in. Hierna hield de politie hem aan. Volgens de politie verzette de man zich daarbij hevig.

Voor de brand werden de blusploeg van Kapelle en de ladderwagen van de brandweer Goes opgeroepen. Niemand raakte gewond, de schade was beperkt.