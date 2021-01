De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd in een loods in Ovezande. De bezoekers en organisatoren, een moeder en zoon, zijn bekeurd.

Agenten kwamen rond 1.00 uur ter plaatse, nadat een melding van geluidsoverlast vanuit een loods binnen was gekomen. Rondom de loods troffen de agenten auto's, campers en fietsen aan en ze konden muziek horen. Naar inschatting waren er ongeveer 30 personen binnen.

Meerdere agenten, waaronder enkele hondengeleiders met politiehonden, zijn naar binnen gegaan. Hier troffen ze een partytent aan. Een aantal bezoekers probeerde zich te verstoppen. Zestien bezoekers werden gevonden en bekeurd voor onvoldoende afstand houden van elkaar.

De organisators van het feest, een moeder en haar zoon, kregen een proces-verbaal vanwege het illegaal organiseren van een evenement.