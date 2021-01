De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een schoorsteenbrand in een woning in Axel. Niemand raakte gewond. De brandweer was wel geruime tijd bezig met het blussen van de brand.

De eerste melding over de brand kwam kort na 22.00 uur binnen. De brand was vanaf de Kinderdijk in Axel te zien.

De brandweer stuurde een tankautospuit naar de woning. Daar kreeg ze hulp van de hoogwerker van de nabijgelegen post in Hulst.

Doordat het team van Axel nog druk was met het blussen van de schoorsteenbrand, kon het niet reageren op een melding bij verzorgingstehuis De Vurssche aan de Rooseveltlaan. De brandweer van Westdorpe nam die melding voor haar rekening.