De politie heeft vrijdag in een zwaar vervuilde woning in Middelburg elf katten gevonden. De dieren verkeerden niet in goede gezondheid, schrijft een wijkagent op Instagram.

In het huis hing een niet te negeren ammoniaklucht. De dieren zijn uit de woning gehaald en voor onderzoek meegenomen naar de dierenarts, waar ze zullen worden behandeld. "Een schrijnende situatie", zegt de wijkagent.

Voor de bewoner van de woning zal passende zorg worden geregeld.