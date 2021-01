Ondanks de coronacrisis kregen 6.470 Zeeuwse koopwoningen vorig jaar een andere eigenaar. In de afgelopen 25 jaar werden er nooit zo veel (bestaande) huizen in Zeeland verkocht. De kopers betaalden in totaal bijna 1,7 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vrijdag hebben gepubliceerd.

In 2019 werden in de provincie Zeeland nog 5.733 woningen verkocht. Dat was een lichte daling ten opzichte van 2018 (5.827) en 2017 (5.997).

Afgelopen jaar steeg het aantal verkochte woningen aanzienlijk, naar 6.470. Dat betekent dat elke werkdag gemiddeld 25 huizen werden verkocht en dat één op de negentien koopwoningen een nieuwe eigenaar kreeg. Nieuwbouwwoningen zijn niet meegerekend.

Alleen in Noord-Brabant snellere stijging

De stijging van afgelopen jaar komt neer op bijna 13 procent. Van alle provincies steeg alleen in Noord-Brabant het aantal verkopen nog iets sneller. Ook Limburg en Overijssel zagen het aantal transacties op de woningmarkt fors toenemen.

De gemiddelde verkoopprijs steeg in Zeeland voor het zevende jaar op rij en lag in 2020 gemiddeld op iets meer dan 259.000 euro. In 2019 was dat nog bijna 243.000 euro.

De totale prijs van de 6.470 verkochte Zeeuwse huizen bedraagt 1,676 miljard euro, ofwel bijna 1,7 miljard. Dat is 283 miljoen euro meer dan in 2019. Ter vergelijking: in 2013 werd in Zeeland voor in totaal 587 miljoen euro aan huizen verkocht. Landelijk was dat bedrag afgelopen jaar bijna 79 miljard euro.