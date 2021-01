De staking bij Cargill die maandag begon is vrijdag weer beëindigd. Er is een akkoord bereikt tussen het bedrijf en de vakbonden. Bij de vier vestigingen, waaronder die in Sas van Gent, gaat het personeel weer aan de slag.

De middagploeg, die vrijdag om 14.00 uur in Sas van Gent begint, zal het productieproces weer opstarten dat maandag werd stilgelegd.

"We zijn tevreden dat we een onderhandelingsresultaat hebben bereikt met de vakbonden", laat Cargill-woordvoerder Nicole Marlor weten. "Wij blijven ons richten op onze medewerkers en de dienstverlening aan onze klanten."

FNV-vakbondsbestuurder Jos Hendriks is ook content met het behaalde resultaat. "We gingen voor een loonsverhoging van 4 procent in een jaar en we zijn nu twee keer 3 procent in twee jaar overeengekomen. Daarnaast hebben we voor elkaar gekregen dat het sociaal plan nu een looptijd van drie jaar krijgt in plaats van één jaar, zoals Cargill wilde."

FNV en CNV hebben ook bereikt dat Cargill-werknemers die drie jaar voor hun pensioen willen stoppen een uitkering krijgen van ruim 21.000 euro.