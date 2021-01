Stadsbeiaardier Janno den Engelsman luidt zaterdagavond in Zierikzee de avondklok in. Vanaf het Stadhuismuseum geeft hij een speciaal concert om iedereen die nog op straat is een hart onder de riem te steken.

Tijdens het concert wordt muziek gespeeld die met de avond te maken heeft, zoals Avond van Boudewijn de Groot, Clocks van Coldplay, Gute Nacht Freunde van Reinhard Mey en de hymne Nunc dimittis.

Het concert begint om 18.30 uur en eindigt om 19.30 uur, want ook de beiaardier moet op tijd weer binnen zijn.