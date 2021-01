Het onderzoek naar een tolvrije Westerscheldetunnel, waar de Tweede Kamer in november om heeft gevraagd, is op 2 april klaar. Dat heeft gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, vervoer) vrijdag meegedeeld in de Statencommissie Bestuur.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Rebel en Ecorys. Er wordt gekeken naar de sociaal-economische effecten van een tolvrije tunnel op de regio en naar manieren om het tolvrij maken te bepalen.

De bedoeling is dat het rapport op tafel komt bij de besprekingen over de vorming van een nieuw kabinet.