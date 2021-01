Een vrouw uit Sluis wilde donderdagmiddag een handgranaat naar de politie brengen die ze in huis gevonden had, maar het politiebureau was gesloten. Daarom vroeg ze de politie om af te spreken bij een benzinestation in Oostburg.

"We wisten niet hoe snel we erheen moesten rijden", zegt wijkagent Henk Wiegman. Aangekomen bij het benzinestation in Oostburg hebben Wiegman en zijn collega's meteen de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) gewaarschuwd.

Vervolgens hebben ze de vrouw naar een plek buiten de bebouwde kom gedirigeerd en de auto laten parkeren in de polder. "Daar hebben we zitten wachten op de EOD", zegt Wiegman. "Dat duurde een poos, die moeten uit het midden van het land komen."

In de tussentijd heeft de vrouw een verklaring afgelegd. De granaat is vermoedelijk afkomstig van haar overleden partner. Waar ze het explosief plots heeft gevonden en waarom het juist nu uit huis moet, weet Wiegman niet. "Wij hebben meteen gehandeld, veiligheid staat in dit geval voorop."

De EOD heeft de granaat aan het begin van de avond meegenomen en in het buitengebied tot ontploffing gebracht.