De Zeeuwse pyromaan Gary R. heeft woensdag in hoger beroep vijf jaar cel gekregen voor een reeks branden die hij stichtte in de nacht van 23 op 24 september 2018 in Terneuzen. Dat is veel meer dan de acht maanden die hij eerder van de rechtbank kreeg. Het Openbaar Ministerie (OM) had ook vijf jaar cel geëist.

R. raakte in Zeeland bekend toen hij in 2013 een reeks van branden in Oosterland en een jaar later in Vlissingen stichtte. Hij kreeg daar later bijna vier jaar cel voor.

Daarna verhuisde hij van Vlissingen naar Terneuzen. Daar ging hij op de oude voet verder. Hij werd opgepakt na een serie van vijf brandjes en pogingen tot het aansteken van iets. Bij de rechtbank in Middelburg werd hij veroordeeld voor alleen het in brand steken van een parasol.

Het gerechtshof veroordeelde R. wel voor alle feiten. Het gaat dan om een poging om een auto in brand te steken, brandstichting van een parasol, kussens en een stoel en van de vernieling van een kliko.

Daarbij namen de rechters nu ook mee dat hij al eerder was veroordeeld voor soortgelijke brandstichtingen in Oosterland en Vlissingen. Dat had de rechtbank in Middelburg niet gedaan.