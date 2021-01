Een 21-jarige Vlissinger is dinsdagavond aangehouden op het dak van een studentenwoning aan de Walstraat in Vlissingen, meldt de politie woensdag. In het pand werd een pistool gevonden.

De politie kreeg rond 19.00 uur de melding dat er in een studentenwoning een revolver door een bewoner was gevonden.

Veiligheidshalve omsingelde de politie de woning en ging daarna naar binnen. Op het platte dak werd een andere bewoner, de 21-jarige man, aangetroffen.

De politie zoekt uit of het pistool van de verdachte was.