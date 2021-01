De politie heeft dinsdagochtend een 54-jarige man uit Dongen gearresteerd in het onderzoek naar een crystal methlab in Westdorpe, meldt de politie woensdag.

De man werd dinsdag in zijn woonplaats aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Zijn specifieke rol wordt nader onderzocht. De man wordt vrijdag aan de rechter-commissaris voorgeleid.

Het drugslab werd op 30 november na een tip in een loods op een erf aan de Kerkdreef aangetroffen. Op dat erf staan meerdere loodsen en een woning. In een van de loodsen was het lab ingericht.