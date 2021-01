Een 24-jarige man is dinsdagochtend opgepakt, omdat hij een agent in het gezicht had geslagen op de Zijpestraat in Zierikzee. Waarom hij dit deed, is niet bekend.

De politie kreeg rond 8.30 uur een melding over een vechtpartij in de Zijpestraat. Bij aankomst herkenden agenten een man die ze vorige week al hadden ingesloten vanwege een winkeldiefstal in Scharendijke.

Hij vertoonde volgens de politie "agressief" gedrag. Toen een agent naar hem toeliep, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd. De politieagent is later aan zijn verwondingen behandeld.

De man was zelf ook gewond geraakt doordat hij het glas van een voordeur van een woning had ingeslagen. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens overgebracht naar Emergis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in Kloetinge. Volgens de politie ging het om een verwarde man.