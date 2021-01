De gemeente Hulst heeft twee woningen in Clinge en Hengstdijk voor drie maanden gesloten na de vondst van een hennepkwekerij.

Het gaat om huizen aan de De Ruyterlaan in Clinge en de Hengstdijkse Kerkstraat in Hengstdijk. In beide werd eerder een hennepkwekerij aangetroffen.

Een burgemeester kan in zo'n geval een pand voor meerdere maanden sluiten, als straf voor de bewoner en om ervoor te zorgen dat het stempel 'drugspand' van het gebouw gaat.

De sluitingen zijn op 15 januari ingegaan.