Ziekenhuis Adrz organiseert op 4 februari op Wereldkankerdag een online symposium waarop iedereen kan inloggen. Deskundigen gaan in op het bevolkingsonderzoek naar borst-, darm- en baarmoederhalskanker.

Ook is er aandacht voor de relatie tussen leefstijl en kanker. Deelnemers kunnen via een chatfunctie vragen stellen.

Het evenement begint om 19.30 uur. Op de website van Adrz is meer informatie te vinden. In de middag is er een symposium voor zorgprofessionals.