De rotonde en de stoplichten bij de afslag Kruiningen-Yerseke gaan op de schop. De provincie Zeeland gaat een bypass aanleggen zodat het verkeer de rotonde rechts kan passeren. De voorbereidingen zijn maandag begonnen en de werkzaamheden moeten in het najaar afgerond zijn.

Als onderdeel van het Zanddijkproject, waarmee de bereikbaarheid van Yerseke moet worden verbeterd, wordt de rotonde Nishoek over een paar jaar voor miljoenen euro's verbouwd tot dubbele turborotonde. Het is nog onduidelijk of de bypass die nu wordt aangelegd, daar deel van uit zal maken.

"Om de veiligheid en doorstroming van op- en afrit 33 aan te pakken is het noodzakelijk om snel te handelen. Het verkeer loopt hier al lange tijd op bepaalde momenten van de dag vast, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan", zegt een woordvoerder van de provincie.

De provincie greep begin vorig jaar een stukje verderop al in door tijdelijke stoplichten op het kruispunt van de op- en afritten van de snelweg met de Oude Rijksweg te plaatsen. Dit jaar worden die vervangen door permanente verkeerslichten. Ook wordt het fietspad verlegd, zodat de oversteek veiliger wordt.

De werkzaamheden die dit jaar plaatsvinden, kosten 2,45 miljoen euro. De helft wordt betaald door de landelijke overheid, die voor de aanpak van de wegen rond afslag 33 in totaal 6,25 miljoen heeft uitgetrokken.