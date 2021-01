Vakbonden FNV en CNV hebben maandag een staking uitgeroepen bij de vier fabrieken van voedingsmiddelenproducent Cargill in Nederland, waaronder die in Sas van Gent. De productie ligt sinds 12.00 uur stil, zegt FNV-bestuurder Jos Hendriks.

Inzet van de staking is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de Cargill BV waaronder de vier fabrieken met ongeveer 650 werknemers vallen. De oude cao is 31 juli vorig jaar verlopen.

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5 procent vanaf 1 augustus 2020, voor een cao met een looptijd van een jaar. Cargill heeft een loonsverhoging van 3,5 procent geboden voor een cao met een looptijd van anderhalf jaar, wat volgens de bonden op jaarbasis neerkomt op een gemiddelde stijging van 2,3 procent.

Volgens de vakorganisaties maakt Cargill misbruik van de coronapandemie door te claimen dat er geen financiële ruimte is. Dat kan niet kloppen, stellen FNV en CNV. Het in de Verenigde Staten gevestigde internationale familiebedrijf maakte volgens de bonden in het boekjaar 2019-2020 een van de hoogste winsten ooit heeft gehaald, namelijk 3,5 miljard dollar (zo'n 2,9 miljard euro).

Naast een loonsverhoging van 5 procent vragen de bonden onder meer een aanvulling op het inkomen tot 100 procent bij gebruikmaking van aanvullend geboorte- of adoptieverlof.

De staking is "in principe voor onbepaalde tijd", zegt FNV-bestuurder Hendriks. Werknemers van de Cargill-fabrieken legden in 2016 ook al het werk neer, onder meer om een hogere loonsverhoging af te dwingen. Die staking duurde toen ruim drie dagen.