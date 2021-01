De politie heeft in het weekend twee zestienjarige jongens uit Clinge en Hulst opgepakt voor een gewelddadige diefstal in een winkel in Hulst, meldt de politie maandag.

Het tweetal zou vrijdagmiddag rond 13.15 uur personeel van een winkel aan de Gentsestraat hebben bedreigd met een mes. Daarna zijn ze ervandoor gegaan met een paar pakjes sigaretten.

De jongen uit Hulst is zaterdag aangehouden, de verdachte uit Clinge zondag. Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek.