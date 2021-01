Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Vlissingen aangehouden, omdat ze worden verdacht van het vervoeren van een grote hoeveelheid wietplanten in een bestelbus. De bestelbus met wietplanten en de auto van een van de verdachten zijn in beslag genomen.

Surveillerende agenten roken rond 1.50 uur op de Dreesstraat in Vlissingen een sterke wietlucht. De lucht bleek afkomstig van een geparkeerde bestelbus.

Twee mannen liepen op dat moment weg van het voertuig. De politie hield ze vervolgens aan. Het gaat om een 26-jarige man uit Middelburg en een 21-jarige man uit Oostburg.

De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiecellencomplex. De politie doet verder onderzoek naar hun betrokkenheid bij de zaak.