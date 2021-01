Bijna alle patiënten op de afdeling ouderenpsychiatrie van Emergis in Kloetinge zijn besmet met het coronavirus. 20 van de 23 patiënten zijn positief getest. Ook acht medewerkers van de zorginstelling zijn besmet.

Eén patiënt is erg ziek, de anderen hebben vooralsnog milde klachten of geen klachten. De GGD gaat na of onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus nodig is.

De afdeling is in quarantaine. De medewerkers dragen beschermende kleding en mond-neusmaskers en de patiënten dragen mondkapjes. Om het risico op verspreiding te verminderen, kunnen patiënten van de getroffen afdeling tijdelijk geen bezoek ontvangen. Ze kunnen wel met familieleden videobellen. Verlof of dagdelen thuis doorbrengen, is momenteel niet mogelijk.

Verder let Emergis er scherp op of het coronavirus opduikt bij andere medewerkers en patiënten op andere afdelingen. Om inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus doet de GGD bron- en contactonderzoek.

Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de betreffende afdeling opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, wijkt Emergis uit naar andere afdelingen. Op dit moment zijn er volgens Emergis geen aanwijzingen dat mensen op andere afdelingen besmet zijn geraakt.