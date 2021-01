Bij vier medewerkers op de COVID-19-afdeling van ziekenhuis Adrz in Goes is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Daarom scherpt Adrz per direct de geldende coronamaatregelen aan.

Het gebeurt vaker dat ziekenhuismedewerkers besmet raken met het coronavirus, maar omdat het om een aantal medewerkers op dezelfde afdeling gaat, heeft het ziekenhuis besloten nader onderzoek te doen.

Dat onderzoek is een week geleden ingesteld. Vrijdagavond werden de resultaten bekendgemaakt. De betreffende medewerkers zijn hersteld óf herstellende, zegt woordvoerder Ilona Wielemaker van Adrz. Toch neemt het ziekenhuis extra maatregelen.

"Gelukkig zijn onze collega's weer herstellende", zegt Adrz-arts Sjors van Lieshout. "Maar het zet ons ertoe aan om alle maatregelen nogmaals onder de aandacht te brengen bij zowel medewerkers als onze patiënten en bezoekers. Waar het nodig is, scherpen we ze aan."

Adrz: Hou je aan de regels

Adrz roept iedereen die voor een consult, behandeling, onderzoek of afspraak naar het ziekenhuis komt op zonder begeleiding te komen. Daarnaast scherpt het ziekenhuis de controle bij binnenkomst aan.

Van Lieshout drukt iedereen op het hart zich aan de regels te houden: "Respecteer de regels van de lockdown, blijf thuis en laat je testen bij klachten, draag een mondmasker en houd vooral afstand."

Adrz zegt er alles aan te doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Patiënten die een afspraak in het ziekenhuis hebben, kunnen - met inachtneming van de regels - gewoon komen.

De GGD is van de coronabesmettingen bij Adrz op de hoogte en onderzoekt of er vervolgstappen nodig zijn.