Een auto is donderdagochtend in buurtschap Nieuwe Molen, ten noordwesten van Koewacht, tegen een verkeersremmer gebotst. De bestuurder is door ambulancepersoneel onderzocht. Niemand raakte gewond.

De automobilist reed rond 8.00 uur tegen een paal van een wegversmalling op de Hazelarenstraat. De verkeersremmer en de auto raakten zwaar beschadigd.

Ook ontstond er een lekkage aan de auto. De politie zette de weg tijdelijk af zodat de auto afgevoerd kon worden.