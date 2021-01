De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van enkele goederen die in het afgelopen weekend werden gevonden bij twee verdachten van een reeks vernielingen in Terneuzen.

Bij één van de verdachten werden volgens de politie goederen aangetroffen die vermoedelijk niet van hemzelf waren en dus van diefstal afkomstig zijn. De politie heeft daarom nu een foto van de aangetroffen zaken gepubliceerd in de hoop dat de rechtmatige eigenaar zich meldt.

De politie werd zaterdag rond 6.10 uur geïnformeerd over een groepje mannen dat over de Driewegenstraat liep en tegen een bus sloeg. Agenten troffen ter plekke een achttienjarige man uit Terneuzen aan. De man kon amper op zijn benen staan en viel overal tegenaan. Ze zagen ook dat hij tegen een auto aanliep en met zijn hoofd tegen de voorruit klapte.

Rond 7.30 uur ging de politie nogmaals richting de Driewegenstraat. Op de Lange Reksestraat zagen zij vervolgens een andere man over de weg liep. In de omgeving zagen zij ook enkele auto's die waren vernield of mogelijk waren opengebroken.

De politie besloot ook deze negentienjarige man uit Terneuzen aangehouden. Hij werd voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht.