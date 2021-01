Bijna tweeduizend Zeeuwse bedrijven hebben van de landelijke overheid steun gekregen in de derde ronde van de NOW-regeling. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die door de coronacrisis veel omzetverlies lijden. Zij krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in de derde ronde 1.977 Zeeuwse aanvragen goedgekeurd, vooral in de kustgemeenten Sluis (286), Schouwen-Duiveland (247) en Veere (203).

Landelijk gaat het om ruim 77.000 toekenningen van de NOW-regeling. Het UWV heeft in totaal 1,7 miljard euro aan voorschotten overgemaakt.