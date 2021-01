De gemeenten Middelburg en Veere hebben samen een meldpunt geopend voor slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Op deze manier proberen de gemeenten de gedupeerde gezinnen te bereiken en te helpen.

Het is bij gemeenten nog niet bekend welke gezinnen gedupeerd zijn. De Belastingdienst mag geen gegevens van ouders doorgeven. Daardoor kunnen gemeenten deze mensen niet persoonlijk benaderen.

Wie in de gemeente Middelburg of Veere woont en in de problemen is gekomen door de toeslagenaffaire, kan zich melden via het telefoonnummer 06-11 64 61 79. Een WhatsApp-bericht sturen naar dit nummer kan ook.