Drie politieagenten hebben dinsdagavond aangifte vanwege poging tot zware mishandeling gedaan tegen een 35-jarige man uit Arnemuiden. De man had de agenten bespuugd en daarbij gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. Ook bedreigde de man hen.

De politie was rond 19.30 uur al bij de man thuis geweest, omdat er sprake zou zijn van een dreigende situatie.

Na een goed gesprek gingen de agenten weer, waarbij ze de man bij familie achter lieten, maar tegen 21.00 uur werd gemeld dat de Arnemuidenaar aan het doordraaien was. Hij zou dreigen zichzelf in brand te steken en mensen iets aan te doen.

Toen agenten arriveerden, zou hij niet meer voor rede vatbaar zijn geweest en hen hebben bespuugd en bedreigd. De agenten hielden de man aan, waarna hij naar een politiecel werd gebracht. Ook daar bespuugde en bedreigde hij medewerkers.

De verdachte is in de cel beoordeeld door een GGD-arts en de crisisdienst van de ggz, waarna hij naar een zorginstelling is gebracht. Het lijkt erop dat de man niet echt besmet was met het COVID-19-virus.