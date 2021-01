Het Zeeuwse Doens Food Ingredients, met vestigingen in IJzendijke en Sas van Gent, wordt ervan verdacht partijen te hebben verkocht die niet aan de voedselveiligheidseisen voldoen en mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag de stillegging van het bedrijf geëist. De rechtbank beslist dinsdag of dat ook gebeurt.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in oktober twee vestigingen van het bedrijf, gespecialiseerd in zaden en peulvruchten, gecontroleerd en administratie in beslag genomen.

Het OM verdenkt Doens ervan de NVWA niet te hebben ingelicht over de onveilige partijen en dat die bewust verkocht zijn. Het OM spreekt over met salmonella besmette partijen en partijen met chia-zaad met hoge gehaltes aflatoxine. Die zijn niet direct schadelijk voor de gezondheid, maar na veelvuldige consumptie mogelijk wel.

Verder zou een partij lijnzaad verkocht zijn als dierenvoer, terwijl het als afval was bestempeld. Het bedrijf heeft "willens en wetens de voedselveiligheid en gezondheid van consumenten in gevaar gebracht", vindt de officier van justitie.

Volgens het OM blijkt dat het in de handel brengen van onveilige levensmiddelen en veevoer "onderdeel is van de bedrijfsvoering". Dat is in strijd met onder meer de Europese levensmiddelenwetgeving en de Warenwet. Het OM verdenkt het bedrijf verder van het vervalsen van analyseresultaten om die handelswijze te verhullen.

De NVWA heeft Doens gesommeerd te melden wat er met de onveilige partijen is gebeurd. Mogelijk moet het bedrijf de afnemers opdragen de partijen uit de handel te nemen. Het bedrijf kon maandag niet reageren.