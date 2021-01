Een persoon is zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Goes. Het ongeluk gebeurde om 16.40 uur op de kruising van de Nansenbaan en de 's-Gravenpolderseweg (N669).

Een van de bestuurders raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De man en vrouw die in de andere auto zaten raakten niet gewond.

Een van de voertuigen had schade aan de linkervoorzijde. Het andere voertuig liep een lekke band op. Beide auto's zijn getakeld door een bergingsbedrijf.

Rond 17.30 uur was de weg weer vrij.