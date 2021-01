De politie meldt dat er zaterdagmiddag en in de nacht van zaterdag op zondag meerdere inbraken zijn geweest in Zeeland. Daarbij zijn onder andere geld, sieraden en schoenen gestolen.

De inbraken vonden plaats in Goes, aan de Tak van Poortvlietstraat, in Nieuwerkerk aan de Kievitlaan, in Oostburg aan de Grote Beer en in Zierikzee aan de Caustraat.

De inbrekers kwamen binnen door deuren of ruiten te vernielen.