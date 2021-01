De politie heeft zondagochtend een illegaal feest beëindigd in de oude bioscoopzalen aan de Houtmarkt in Hulst. Er waren ongeveer vijftig mensen aanwezig. Daarbij ontstonden "levensgevaarlijke situaties".

De politie ontving rond 1.40 uur melding van geluidsoverlast. Ter plaatse vroegen agenten om de deur van de oude bioscoop te openen, maar dit werd geweigerd. Daarop brak de politie één van de deuren open, waarna de feestvierders op de vlucht sloegen.

Het gebouw heeft onder andere last van houtrot en gladde vloeren vanwege duivenpoep. "Ook konden voormalige nooddeuren eenvoudig geopend worden om daarna zes meter naar beneden te vallen", meldt de politie. Om paniek te voorkomen, liet de politie alle jongeren het pand verlaten na het noteren van de gegevens.

De feestgangers waren voornamelijk tussen de 20 en 30 jaar oud, afkomstig uit Hulst en Terneuzen. Ondanks pogingen van de politie om alle jongeren veilig naar buiten te laten komen, meldden omwonenden dat ze ook mensen over de daken zag wegvluchten. "Levensgevaarlijk", aldus de politie.

Een statief, geluidsboxen en een mengpaneel zijn in beslag genomen door de politie. Ook spullen uit een auto die bij het pand geparkeerd stond, zijn in beslag genomen. Aan de gemeente Hulst is gevraagd om het pand te sluiten. De politie gaat in overleg met de gemeente om te zien of nog andere maatregelen getroffen moeten worden.