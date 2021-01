Een veertienjarige jongen is zaterdagavond gewond geraakt aan zijn bovenbeen bij een steekincident in Oost-Souburg. De politie is nog op zoek naar de dader.

De reden dat de dader zijn mes tevoorschijn haalde is niet bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat de twee elkaar tussen 20.30 uur en 21.00 uur troffen in een brandgang tussen de Kanaalstraat en de Poortugaalstraat in Oost-Souburg.

De dader zou ongeveer 1.80 meter lang zijn en volledig in het zwart gekleed gaan. Zijn broek was van het merk Nick Tech en zijn jas van The North Face. Ook droeg hij een zwarte bivakmuts.