Een vrouw is zaterdag overleden bij een auto-ongeluk op de Isabelleweg in Philippine, een stad in de gemeente Terneuzen. Omstanders zagen een auto ondersteboven liggen en belden 112. Brandweerduikers haalden het slachtoffer vervolgens uit het wrak.

Voorbijgangers meldden rond 11.30 uur dat ze een auto ondersteboven in de sloot zagen liggen.

De politie, twee ambulanceteams en meerdere brandweerauto's zijn naar de plaats van het ongeval gereden om te assisteren. Brandweerduikers gingen in de sloot op zoek naar slachtoffers en troffen een overleden vrouw aan.

Over de identiteit van de vrouw zijn nog geen mededelingen gedaan. Ook is de toedracht van het ongeval nog niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft het gladde wegdek van vanochtend een rol gespeeld bij het ongeval.