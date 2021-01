Twee auto's die over de A58 bij Goes reden, zijn zaterdagochtend van de weg geraakt. De politie waarschuwt voor gladheid bij knooppunt De Poel in Goes.

Eén rijstrook van de A58 is rond 8.30 uur enige tijd afgezet geweest vanwege de berging van een auto. De automobilist was de macht over het stuur verloren bij knooppunt De Poel en kwam vervolgens op de linkerrijstrook tot stilstand. Het voertuig moest worden weggesleept.

Even later raakte opnieuw een auto van de weg bij het knooppunt. Een zwarte Peugeot raakte zwaar beschadigd toen de bestuurder de macht over het stuur verloor in een bocht van knooppunt De Poel.