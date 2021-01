De politie heeft vorige week drie mannen aangehouden voor het opblazen van de privéauto van een agent in Vlissingen, meldt de politie vrijdag. De auto werd in april vorig jaar bij de woning van de agent met een vuurwerkbom opgeblazen.

Zijn huis werd daarna wekenlang met een camera bewaakt. Naar aanleiding van verklaringen van getuigen zijn twee mannen van respectievelijk 20 en 25 jaar in beeld gekomen. Ook kwamen een 42-jarige man uit Goes en een 45-jarige man uit Middelburg onder de aandacht van de politie nadat de recherche geïnformeerd werd over diverse EncroChat-berichten. Dat zijn berichten die versleuteld zijn verstuurd.

De twintigjarige man werd zaterdag in zijn woning in Middelburg gearresteerd. De 25-jarige Middelburger, die al vastzat voor een ander onderzoek, is maandag ook aangehouden in het huis van bewaring in Middelburg.

Ook de man uit Goes is aangehouden. Hij zat eveneens al vast voor een ander onderzoek. Volgende week staat het verhoor van de 45-jarige Middelburger gepland.

De politie vermoedt dat er sprake is van een doelbewuste wraakactie tegen de agent. De wraakactie zou te maken hebben met controles omtrent drugssmokkel bij de Vlissingse haven.