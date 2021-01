De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een uitslaande brand in een schuur aan de Kerkweg in Waarde.

Net na 0.00 uur stond de schuur volledig in brand en was het bouwwerk volgens de brandweer niet meer te redden. Om 0.45 uur werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer wist zowel de naastgelegen woning, die momenteel verbouwd wordt, als de tijdelijke woonunits te sparen. Bij de brand waren volgens de veiligheidsregio geen mensen of dieren betrokken.

In de schuur stonden meerdere voertuigen, waaronder een shovel, gestald. Door de hevige brand trok de rook volgens de veiligheidsregio redelijk hoog weg. Rond 0.30 uur nam de rookontwikkeling wat af.

De brandweerploegen uit Kruiningen en Krabbendijke waren uren bezig met nablussen.