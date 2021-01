Sylvia Maas was donderdagochtend de eerste van het personeel van ziekenhuis Adrz in Goes die werd gevaccineerd tegen het coronavirus. De teamleider van de Acute Opname afdeling kreeg om 7.45 uur haar eerste prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

De ongeveer driehonderd medewerkers die werken op de intensive care, spoedeisende hulp en COVID-19-afdelingen worden deze donderdag en vrijdag gevaccineerd. Vanuit de Rijksoverheid is alvorens bepaald welke functies voor de schaarse eerste vaccins in aanmerking komen.

Vrijdagmiddag zal blijken of er voldoende vaccins voor de eerste oproep zijn. Als er vaccins over zijn, gaan Adrz en het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen ook beginnen met het vaccineren van ondersteunend personeel op de intensive care, spoedeisende hulp en COVID-19-afdelingen.