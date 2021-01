Niet de Zeeuwse politiek, maar de directie van de Westerscheldetunnel bepaalt zelf of er dit jaar meer tolvrije zaterdagen komen. Dat lieten de Gedeputeerde Staten van Zeeland woensdag weten op vragen van Forum voor Democratie (FVD).

De Westerscheldetunnel besloot vorig jaar twee tolvrije zaterdagen te schrappen. De directie volgde het advies van het RIVM op en zoveel mogelijk thuis te blijven.

De Westerscheldetunnel was vorig jaar slechts vier dagen gratis. FVD vroeg het provinciebestuur of de tolvrije dagen dit jaar worden ingehaald.

Het besluit om tolvrije dagen in te stellen is een bevoegdheid van de directie en is vastgelegd in de Tunnelwet, zo gaven de Gedeputeerde Staten aan.

"Wordt de tolvrije dag afgelast, dan zijn er mensen mogelijk teleurgesteld. Gaat de tolvrije dag wel door, dan zijn er mensen die dit onverantwoord vinden vanwege het coronavirus", aldus het provinciebestuur.

In december namen de Staten wel een motie aan waarin gevraagd wordt om het aantal tolvrije dagen dit jaar in te halen. Het provinciebestuur gaat dat verzoek overbrengen aan de directie van de Westerscheldetunnel.